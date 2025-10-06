Un grupo de aprendices y estudiantes del SENA pidieron este lunes al Concejo Municipal el aval para proyecto de una nueva sede.

En el avance de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal de Ocaña, este lunes un grupo de instructores y aprendices del SENA, llegó al recinto con pancartas y mensajes de apoyo para exigir la aprobación del proyecto que busca dar vía libre a la construcción de una nueva sede en la ciudad. El alcalde de Ocaña Emiro CañizaresPlata logró la aprobación del gobierno nacional a través del ministro de trabajo, Antonio Sanguíno.

El objetivo de la iniciativa es autorizar la enajenación de un lote destinado a la obra, que beneficiaría a miles de estudiantes de Ocaña, la provincia y el sur del Cesar con modernos espacios de formación técnica y tecnológica.

Aunque algunos concejales han manifestado que el proyecto presenta inconsistencias, especialmente en lo relacionado con la delimitación del predio, otras voces advierten que podrían existir presiones externas en torno a su trámite.

Los estudiantes hicieron un llamado al Concejo para que escuche las necesidades de los jóvenes y dé un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la educación técnica en la región, que beneficiaría a más de 30.000 estudiantes.

Pese a ello, la comunidad educativa reiteró la importancia de contar con una infraestructura segura y eficiente, recordando que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguíno, ya confirmó la disposición del Gobierno Nacional para aportar los recursos necesarios y garantizar la ejecución del proyecto.- incluso en una reciente visita a Ocaña anunció la noticia.

Fuente: Alerta Santanderes