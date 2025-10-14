El municipio de Arauquita celebró el regreso del Reinado Nacional del Cacao, un evento que, tras seis años de pausa, volvió a rendir homenaje al trabajo, la tradición y el orgullo de los cacaocultores colombianos.

La ganadora de la edición 2025 fue la santandereana Kely Carrillo Rey, de 24 años. Carrillo, oriunda de Bucaramanga, trabaja actualmente en la Notaría Séptima de esa ciudad. Es técnico profesional en Maquillaje Artístico, egresada de LCI, y especialista en prótesis para efectos especiales. Con su nuevo título, será la representante del cacao colombiano a nivel internacional.

Durante cuatro días, Arauquita se transformó en el epicentro del cacao colombiano, recibiendo a once candidatas de distintas regiones cacaoteras del país: Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

El certamen estuvo enmarcado en la XII versión del Salón del Cacao y Chocolate, y contó con una variada programación cultural que incluyó desfile de balleneras, pasarela en el malecón ecoturístico, la tradicional faena de degüello, así como presentaciones de artistas locales y nacionales.

Uno de los eventos centrales fue el Concurso Nacional de Cacao – Grano de Oro, que premió a los productores con los mejores granos del país. En esta edición 2025, los ganadores fueron:

Primer lugar: Viviana Gómez Sanmiguel – Finca Canaán, Sierra Nevada, Magdalena.

Yennis Cristina Alemán Díaz – Finca Villa Samdy, Tierralta, Córdoba. Tercer lugar: Ciro Enrique Marín – Finca La Chipola, Arauquita, Arauca.

Por su parte, el gobernador Renson Martínez Prada destacó la importancia del evento, no solo por su impacto cultural, sino también por su valor estratégico para el desarrollo regional.

