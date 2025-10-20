Momentos de pánico se vivieron dentro de una cafetería ubicada en un sector exclusivo de Bucaramanga cuando unos delincuentes irrumpieron la tranquilidad de las personas que se encontraban en el lugar y robaron joyas, celulares, bolsos y luego huyen del sitio.

Estos delincuentes entraron al establecimiento público con armas en sus manos y asaltaron a varias mujeres a plena luz del día. Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los habitantes y visitantes de la zona, quienes esperaban disfrutar de un ambiente seguro y agradable.

Los asaltantes, armados y decididos, no dudaron en intimidar a sus víctimas. Durante el atraco, despojaron a las mujeres de objetos de alto valor, incluyendo joyas y tecnología de última generación. Este tipo de violencia no solo impacta a las víctimas directas, sino que también siembra el miedo en una comunidad que se siente vulnerable ante la creciente ola de criminalidad.

Este ataque no es un hecho aislado. Se ha informado que los delincuentes podrían estar relacionados con otro robo violento ocurrido horas antes, donde un hombre fue herido al intentar resistirse a un asalto. La conexión entre estos delitos resalta un patrón preocupante de violencia y desasosiego en la región, lo que plantea serias preguntas sobre la seguridad pública.

Una de las víctimas del robo, Yurisbet Hernández, señaló “estábamos realmente haciendo un plan de acción para nuestro trabajo, y cuando el tipo ingresó le puso el arma en la cabeza de mi compañera, le quitó el teléfono, y de ahí fue cuando me arañó cuando robó mi cadena, había en el sitio bastantes personas pero claramente hoy en día nadie va a exponer su vida en riesgo por ayudar a otro; pero siempre él estuvo con el arma apuntando a las personas, la respuesta del CAI fue inmediatamente, una señora que iba pasando alcanzó a tomar las placas de la moto y las dio a las autoridades”.

“Cuando llegan los uniformados a conocer del caso, nos manifestaron que estos delincuentes fueron los mismos que robaron hace dos horas en unas cuadras e hirieron una cadena de oro, pero algo particular es que los ladrones se habían cambiado las camisas, porque en el otro robo iban vestidos de blanco y en esta ocasión iban vestidos de negro, sentimos terror en el momento, porque quedamos de brazos atados ante un hecho como esos; la verdad nosotros quisimos estar en una zona segura, donde supuestamente no sucederá nada, y la verdad estábamos en el lugar porque dejamos los carros en frente”.

Lo que mencionan las autoridades es que el monto del hurto asciende a los 12 millones de pesos, la Policía Metropolitana inmediatamente desplegó un operativo para tratar de identificar a los responsables, por eso las cámaras de seguridad de la zona son clave para lograr esclarecer este hecho que ocasionó temor en la comunidad.

Ante este alarmante hecho ocurrido en este sector de la ciudad, es necesario mencionan los vecinos del sector que se implementen estrategias efectivas para combatir esta ola de asaltos y restaurar la confianza de los ciudadanos. La comunidad exige más presencia policial y medidas preventivas que garanticen la seguridad de quienes transitan por estas áreas.

Por otro lado, este tipo de incidentes no solo afectan a las víctimas directas, sino que también impactan la economía local. La percepción de inseguridad puede alejar a los visitantes y perjudicar a los negocios que dependen del flujo constante de clientes. La salud económica de la región está, sin duda, ligada a la seguridad pública.

