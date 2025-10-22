Ante la emergencia provocada por las fuertes lluvias de la segunda temporada invernal, el alcalde Jonathan Vásquez expidió el Decreto 584 de 2025, mediante el cual se declara la calamidad pública en el distrito de Barrancabermeja.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del Distrito, lo que permitirá entregar ayudas alimentarias y no alimentarias, elementos de rehabilitación para los afectados y ejecutar obras de mitigación que reduzcan el riesgo en las zonas impactadas.

En el marco de esta declaratoria se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, donde fue aprobado el Plan de Acción Específico, que guiará las intervenciones humanitarias y técnicas. "Dicho plan incluye asistencia a las familias damnificadas, fortalecimiento logístico y operativo, adquisición de equipos para la atención de emergencias y recuperación de infraestructura afectada", se lee en el comunicado de la Alcaldía.

Le puede interesar leer: ¡Ojo con lo que comen! Expertos alertan sobre riesgos de dulces en Halloween

La directora de Gestión del Riesgo de Desastres, Doralba Parada, explicó que esta medida permitirá avanzar de manera más efectiva en la recuperación de las comunidades.

“Nos reunimos todos los miembros del Comité Distrital de Gestión del Riesgo para revisar y apoyar el plan de acciones específicas que nos permitirá brindar soluciones a las familias afectadas y mitigar los riesgos que han generado estas lluvias”, señaló la funcionaria.

Por su parte, Ricardo Herrera, director de Planeación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial, indicó que el plan contempla varias líneas de intervención que se ejecutarán de manera articulada entre las entidades operativas y administrativas del Distrito.

Lea también: Covid–19 en Bucaramanga continúa activo, autoridades advierten que casos van en aumento

Hasta el momento, más de 500 familias del área urbana y rural han sido atendidas por la Alcaldía, gracias también al apoyo ciudadano a través de la campaña de donación “Barrancabermeja resiliente: por las familias afectadas”.

Las donaciones continúan este miércoles 22 de octubre en la plazoleta del Centro Popular Comercial (CPC), de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Fuente: Sistema Integrado de Información