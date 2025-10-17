Un desprendimiento de rocas provocó el cierre total de la vía entre San Gil y Socorro, la cual forma parte de la carretera nacional Bucaramanga - Bogotá.

Este es uno de los corredores más transitados del sur de Santander y que permite la conectividad desde Bucaramanga hacia el centro del país.

El hecho se registró exactamente en el kilómetro 117, cerca de un sitio conocido como El Raizón, en donde una gran cantidad de piedra y material rocoso cayó sobre la calzada, impidiendo la movilidad de vehículos en ambos sentidos.

El mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, confirmó en diálogo con Alerta Bucaramanga que la emergencia mantiene cerrado bloqueado el paso, mientras personal del Instituto Nacional de Vías (Invías) se desplaza con maquinaria pesada para remover el material.

“En horas de la noche se presenta una caída de piedra, de roca, exactamente en el kilómetro 117, lo que provoca un cierre total de la vía. Estamos a la espera de los funcionarios del Invías que trasladen la maquinaria para poder remover estas rocas”, explicó el oficial.

Según el oficial, el desprendimiento afecta un tramo de entre 300 y 400 metros, lo que impide especialmente el paso de vehículos de carga pesada. Algunos automotores livianos han optado por tomar vías alternas, como la trocha por el sector de Pinchote, aunque las autoridades recomiendan precaución por las condiciones de la vía.

“Creería yo que hacia las 10 de la mañana o el mediodía podríamos estar habilitando por lo menos un carril, dependiendo de la llegada de la maquinaria”, añadió el comandante.

Como ruta alterna para quienes se desplazan hacia Bucaramanga o la capital del país, la Policía de Tránsito recomendó tomar el corredor Bucaramanga - La Lizama - Troncal del Magdalena - Honda - Bogotá y viceversa para quienes vienen desde el centro del país.

El oficial hizo un llamado a los conductores a mantener la calma y evitar desplazarse por zonas montañosas durante la noche o en medio de lluvias intensas, recordando que el tramo Bucaramanga – San Gil – Socorro – Oiba suele registrar desprendimientos de roca en temporadas invernales.

“La invitación a todos los actores viales es tener precaución. Es un tramo con antecedentes de caída de rocas, por eso se busca asegurar el sitio antes de reabrir la movilidad con todas las medidas de seguridad”, puntualizó el mayor Vergara Vélez.

Las autoridades permanecen en la zona coordinando el retiro del material y esperan restablecer la circulación en las próximas horas.

