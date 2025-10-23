En un operativo realizado por la Dijín y CTI, en el conjunto cerrado Sierra Nevada de Cúcuta, capturaron en una vivienda a un hombre a quien hallaron 60 barras de oro y 30.000 dólares en efectivo.

La operación de la Dijín de la Policía fue coordinada desde Bogotá, quienes venían realizando seguimientos a Diego Arzola, investigado por lavado de activos quien no logró explicar la procedencia del oro y de los dólares en su propia casa.

Igualmente, es investigado por presuntos hechos de corrupción en la ejecución de contratos con el sector público de Norte de Santander y con otras regiones del país, las autoridades realizaron extinción de dominio de varios de sus bienes ubicados en Cúcuta y en otras regiones del país.

Operativos contra ELN

En otros operativos realizados por el Ejército Nacional, Fiscalía e Interpol que de manera simultánea en Arauca, Amazonas, Norte de Santander y Bogotá, se incautaron 74 bienes inmuebles, 40 sociedades, 39 vehículos y empresas de sectores como telecomunicaciones, ganadería, transporte y bienes raíces, cuyo valor total se estima en varios miles de millones de pesos.

Según las autoridades, pertenecían a las estructuras financieras del ELN, grupo armado que delinque en la zona del Catatumbo y en otras regiones del país.

Las autoridades han señalado que se continúa en la ejecución de diversos operativos en Cúcuta, Villa del Rosario,Tibú,Ocaña y Hacarí , San Calixto en donde hay presencia de laboratorios para procesamiento de cocaína y negocios que son financiados con dineros del narcotráfico.

En los próximos días, se realizarán más capturas de personas vinculadas al lavado de activos, que suele utilizar diversos negocios como fachadas como restaurantes, salones de belleza, centro de spa y gimnasios.

