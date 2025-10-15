En el corregimiento Campo Dos, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, el Ejército mantuvo intensos enfrentamientos con miembros del frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN, que hacen presencia en la zona.

De manera preliminar, las tropas en terreno reportan la muerte de dos guerrilleros en combates y la incautación de material de guerra, en medio de la ofensiva operacional contra el ELN en este municipio de Norte de Santander.

El coronel Gabriel Alexander Ramos García, Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, afirmó que las tropas mantienen operaciones ofensivas en esta zona del departamento, donde se presentaron combates en área rural del municipio de Tibú.

"En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Ejército Nacional propinaron un nuevo golpe al grupo armado organizado ELN, en el corregimiento Campo Dos, municipio de Tibú, Norte de Santander; Tras un minucioso trabajo de inteligencia que permitió identificar la presencia de sujetos armados que intimidaban y amedrentaban a la población civil, se planeó y ejecutó una operación militar con el fin de neutralizar esta amenaza"; expresó el Coronel Gabriel Alexander Ramos García Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.

De igual forma, indicó que como resultado, se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante de este grupo armado organizado y por inteligencia militar se tiene conocimiento de más afectaciones a esta estructura que sería la responsable de actividades extorsivas, intimidación y otras acciones terroristas en la región.

Durante la operación también se logró la incautación de un arma larga, un arma corta, proveedores, munición de diferentes calibres y material de intendencia perteneciente al GAO ELN.

Las maniobras ofensivas continúan en la región del Catatumbo, con el objetivo de impedir acciones terroristas que pongan en riesgo a la población civil y brindar seguridad en la zona.

Sin embargo, este tipo de situaciones generan preocupación entre la comunidad rural del municipio, quienes queden en medio del fuego cruzado en esta zona del departamento.

Fuente: Sistema Integrado de Información