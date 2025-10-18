La Registraduría de Norte de Santander aseguró que se encuentra todo listo para las elecciones de Consejos de Juventud que se tiene previsto realizar el próximo domingo 19 de octubre, en Cúcuta se instalarán 70 puestos de votación, 66 se ubicarán en el casco urbano, dos en la cárcel modelo tanto de hombres como de mujeres y dos en la zona rural de la ciudad.

Diomar Velásquez, delegado de la Registraduría en Cúcuta dijo a La FM que "desde hace varios meses se viene trabajando en la organización de este evento democrático y todo está listo, en donde se espera una respuesta masiva de los jóvenes, en total se instalarán 276 mesas en donde podrán participar aproximadamente 170.743 jóvenes de este proceso electoral, de esta cifra 84. 760 hombres y 88766 mujeres de acuerdo al reporte del censo electoral".

Así mismo, dijo el funcionario que son 17 curules en el caso de Cúcuta porque supera la población de los 100.000 habitantes, el alcalde Jorge Acevedo tal como le permite la ley logró conformar cuatros listas especiales de la siguiente manera.

Una curul afrocolombiana, una curul de víctimas y una curul indígena, una curul de Rrom o gitana, lo que permitirá crear un consejo municipal con los 17 elegidos de 21 jóvenes que trabajarán en el seno del consejo juvenil de Cúcuta.

Los jóvenes de 14 a 17 años deben acudir al puesto de votación con tarjeta de identidad azul biométrica, mientras que los jóvenes entre 18 a 28 años lo pueden hacer con la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones.

Quienes quieran participar en estas elecciones pueden consultar su lugar de votación en la aplicación 'aVotar' de la Registraduría, que puede descargarse de manera gratuita en App Store y Google Play.

Fuente: Sistema Integrado de Información