Las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de Bucaramanga se realizarán el 14 de diciembre, según confirmó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, tras recibir las respectivas instrucciones del Registrador Nacional, Hernán Penagos.

A diferencia de los comicios de Girón, donde también se elegirá un nuevo mandatario, las votaciones en Bucaramanga se desarrollarán de manera independiente, ya que los plazos establecidos por la Registraduría no permiten su realización conjunta.

El gobernador Díaz subrayó la importancia de formalizar la convocatoria por escrito, garantizando la logística y las condiciones necesarias para el desarrollo transparente del proceso electoral.

La definición de esta fecha marca un hito importante para los ciudadanos de Bucaramanga, quienes esperan la llegada de un nuevo liderazgo local. La claridad y la transparencia en el proceso serán fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.

En las próximas horas se espera una comunicación formal entre el Gobernador de Santander y el Registrador Nacional, en la que se confirmará la fecha exacta de los comicios y se revisarán los aspectos operativos para asegurar un proceso electoral sin contratiempos.

Por su parte, el municipio de Girón podría experimentar un retraso en sus elecciones, a la espera de un concepto de aclaración del Consejo de Estado sobre el fallo de segunda instancia que anuló la elección anterior. Esta situación genera incertidumbre en la región, donde los ciudadanos están atentos al rumbo político que tomará el área metropolitana.

La elección en Bucaramanga reviste especial relevancia, dado el contexto actual de retos en seguridad, movilidad y desarrollo urbano. La llegada de un nuevo alcalde podría marcar un cambio en la gestión pública y en la atención a las necesidades ciudadanas. Por ello, se espera que la participación de los votantes sea activa y determinante para el futuro de la capital santandereana.

