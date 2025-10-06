Este lunes 6 de octubre se reunirán por segundo día consecutivo en Cúcuta, representantes de los Ministerios de Agricultura, Minas y Medio Ambiente con la comunidad indígena Barí con el objetivo de llegar a un acuerdo ante las exigencias que viene realizando la Minga desde el pasado lunes 29 de septiembre.

El secretario de seguridad de Norte de Santander el coronel retirado de la Policía George Quintero dijo a la FM "el Gobierno Nacional se comprometió en la entrega de tierras para la comunidad, en esta oportunidad se espera que para el mes de marzo del próximo año tener resuelta esta problemática, son olvidar los procesos que se deben cumplir".

Así mismo, dijo que otro requerimiento va relacionado con el programa de sustitución de los cultivos ilícitos y la seguridad que reclaman en medio de las confrontaciones armadas.

Mientras que Alexander Adora representante de la comunidad indígena Barí dijo a la FM "afortunadamente con el Gobierno Nacional se logró realizar una reunión con diálogo político pese a los inconvenientes registrados en los últimos días por fin a través de las Agencias Nacional de Tierras se comprometió en la entrega de 100 mil hectáreas de tierra al pueblo barí".

Agregó el líder indígena que afortunadamente se acordó trabajar en mesas técnicas en Bogotá durante diez días a partir de este lunes 6 de octubre con representantes del Gobierno Nacional.

Agregó Alexander Adora que se acordó con el ministro de Minas la creación de paneles solares y energía alternativa, mientras que con el Ministerio de Medio Ambiente se busca la protección ambiental y trabajar de manera conjunta con este Ministerio en Defensa de su entorno territorial.

Fuente: Sistema Integrado de Información