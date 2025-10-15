La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, como posible responsable del delito de prevaricato por acción, por presuntas irregularidades durante el proceso de elección del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2023, cuando Aguilar habría ignorado varias recusaciones presentadas contra los participantes en la votación, incluyéndose él mismo, y continuó con el proceso pese a los posibles conflictos de interés.

Los elementos de prueba indican que esa decisión permitió la elección de cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga como integrantes del Consejo Directivo.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Santander anuló posteriormente la elección, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado.

De acuerdo con la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el exmandatario habría tomado una determinación contraria a la ley al no tramitar las recusaciones conforme a los procedimientos establecidos, lo que derivó en la nulidad del proceso.

La investigación busca establecer si con esta actuación se vulneran los principios de transparencia y legalidad en el manejo de la entidad ambiental más importante del área metropolitana de Bucaramanga. La imputación se realizó ante el Tribunal Superior de Bogotá.

