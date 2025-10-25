Investigan a exdirector de Fiscalía de Norte de Santander, por presunto abuso sexual a una subalterna, fueron cuatro delitos los que la Fiscalía le imputó a César Rojas Arias.

El exfiscal Rojas Arias fue director de varias seccionales, entre ellas Norte de Santander (2014-2017), luego de que presuntamente abusara y violara a una subalterna.

Por acceso carnal violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, acto sexual violento, todas agravadas, además de acoso sexual, el hombre fue imputado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Según el Tribunal Superior de Bogotá, Rojastiene un amplio recorrido por la institución, fue además director de las seccionales del Magdalena Medio y Vichada, pero durante este paso se habría aprovechado de su cargo para abusar de una funcionaria.

Así mismo, dijo el tribunal que se aprovechaba de su cargo, asediado a la víctima durante nueve meses, en los cuales habría cometido actos sexuales, además de chantajearla con posibles traslados o retaliaciones laborales.

Rojas Arias no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el proceso legal se aplicó con un enfoque diferencial de género y protección integral a la mujer, el caso continúa su curso para comprobar los hechos de los que es acusado el exdirector.

En el mes septiembre de 2017 fue nombrado con el mismo cargo en la seccional Vichada, dejando el cargo en Norte de Santander, en las oficinas ubicadas en el Palacio de Justicia.

Se investiga sí existen o no otras denuncias en su contra, en las regiones en donde laboró, por los delitos de acoso y abuso sexual a otras subalternas de la Fiscalía.

Fuente: Sistema Integrado de Información