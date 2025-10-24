El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, firmó el decreto mediante el cual designó a Javier Augusto Sarmiento Olarte como alcalde encargado de Bucaramanga.

El nombramiento quedó formalizado el 23 de octubre de 2025 y, según el documento, tendrá vigencia hasta la realización de las elecciones atípicas programadas para el 14 de diciembre , o hasta la posesión del alcalde elegido por voto popular.

El acto administrativo fue expedido en cumplimiento del artículo 106 de la Ley 136 de 1994 y con base en la terna presentada por los partidos y movimientos políticos que integran la coalición que avaló el proyecto político del ex alcalde Jaime Andrés Beltrán, quien fue destituido por doble militancia.

Perfil profesional

Javier Augusto Sarmiento Olarte es un abogado bumangués con una extensa trayectoria en el sector público de más de 19 años.

Egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), cuenta con una Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas y una Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambas de la Universidad Externado de Colombia.

A lo largo de su carrera, Sarmiento Olarte se ha caracterizado por su perfil técnico, su compromiso con la legalidad y su liderazgo en temas de justicia, seguridad, defensa nacional, derechos humanos y paz.

Actualmente se desempeñaba como procurador Delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, desde donde ha liderado procesos de articulación institucional para garantizar la implementación del Acuerdo Final de Paz.

En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, cargo que ocupó durante cuatro años, estuvo al frente de investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública por presuntas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

También ha ejercido distintos roles en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), donde fue Director General, Secretario General, Jefe de la Oficina Jurídica y Coordinador del Grupo de Normatividad y Conceptos.

Su experiencia también incluye cargos en el Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad en la que llegó a ser Ministro encargado y Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Además, trabajó varios años en el Ministerio de Defensa Nacional, liderando la política de desarme y desmovilización individual, contribuyendo así a los procesos de reconciliación y paz en el país.

Qué sigue

El decreto firmado por el gobernador Díaz Mateus ordena notificar el nombramiento a las autoridades municipales para los efectos administrativos correspondientes. Sarmiento Olarte asumirá la administración de Bucaramanga con la misión de garantizar la continuidad de la gestión pública y preparar la transición hacia el gobierno que resulte de las elecciones atípicas de diciembre, el cual culminará el mandato en 2027.

Fuente: Sistema Integrado de Información