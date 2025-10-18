En un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, en inmediaciones de la Central de Transporte, las autoridades hallaron una caja extraña con un peso y una contextura llamativa que originó de inmediato la revisión por parte de los uniformados.

La Policía, al proceder con la verificación del contenido, encontró en el interior 10 cajas blancas, cada una con 200 unidades de cables de color naranja con detonadores de superficie rojo y negro, para un total de 2.000 elementos de material explosivo y fósforos eléctricos.

El material explosivo fue incautado y dejado a disposición de las autoridades competentes, que adelantan las investigaciones correspondientes para establecer su procedencia, destino y posible uso.

Se investiga el origen y el posible destino que tenía este materialexplosivo, que es utilizado en la fabricación de explosivos improvisados, por parte de los diversos grupos armados que delinquen en la zona de frontera.

La Policía Metropolitana de Cúcuta indica que se logra frustrar una acción terrorista, teniendo en cuenta que este tipo de elementos son utilizados para cometer acciones violentas que buscan desestabilizar a la población civil.

Lo anterior, porque la modalidad de los diversos grupos armados es extorsionar a comerciantes y empresarios, posteriormente lanzan artefactos explosivos, a sus locales y viviendas con el objetivo de presionarlos, indicaron líderes comunales de Cúcuta.

Se avanza en las investigaciones pertinentes con el objetivo de dar con los responsables de este tipo de acciones, a qué grupo armado pertenece; así mismo, indica la Policía que su compromiso es la seguridad ciudadana y la protección de la vida, evitando que este tipo de elementos representen un riesgo para la comunidad.

Fuente: Sistema Integrado de Información