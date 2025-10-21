En los últimos días, se han registrado acciones violentas en Cúcuta y su área metropolitana que han dejado como resultado el asesinato de cuatro personas, el atentado contra la casa paterna de la exalcaldesa de Villa del Rosario y el hallazgo de una cabeza humana en el municipio de Los Patios.

En el municipio de El Zulia fueron asesinados dos jóvenes en momentos que se movilizaban en una motocicleta. Se trata de Shelsy Sarmiento Caballero de 17 años de edad y Duvian Julián Omaña Camacho de 18 años, al parecer huían de la zona por amenazas de grupos armados, pero recibieron varios impactos de arma de fuego en el sector Las Piedras con el barrio La Milagrosa.

Mientras que en Cúcuta, en la madrugada del domingo 19 de octubre, a las afueras de una discoteca del Centro Comercial Bolívar, fue asesinado Edwin Andrés Ortega Sarabia quien recibió varios impactos de arma de fuego después de enfrentar una discusión con otra persona en el lugar, a través de las cámaras de seguridad se realiza el seguimiento que se requiere para dar con la captura de los responsables de lo sucedido.

Mientras que en el municipio de Los Patios se registró el hallazgo de una cabeza humana, según la misma comunidad, el recipiente envuelto en una bolsa negra, fue abandonado cerca de la cancha conocida como 'La polvorera', lo que alertó a la comunidad y motivó la intervención inmediata de las autoridades.

La secretaria de Seguridad y de Gobierno del municipio de Los Patios, coronel (r) de la Policía, Sandra Mora, dijo a La FM que, "nos preocupa esta acción violenta que origina temor en la comunidad, aún no tenemos información precisa de la identidad de la víctima, se desconoce sí se trata de un hombre o mujer".

Y en el municipio de Villa del Rosario, hombres armados dispararon en varias oportunidades contra la fachada de la casa paterna de la exalcaldesa del municipio, Emperatriz Misse, afortunadamente no hubo víctimas, ni heridos.

Aún no se tiene información de los autores de esta acción violenta en una zona en donde hay presencia del ELN y bandas delincuenciales al servicio del microtráfico y narcotráfico, según la familia no existían amenazas por parte de ningún grupo armado

Pese a este panorama complejo en materia de seguridad, las autoridades han desvertebrado varias bandas delincuenciales, entre ellas el Tren de Aragua, Los Porras y los Aka 47, dijo el coronel Libardo Ojeda comandante de la Policia Metropolitana de Cúcuta

"En la última semana, en diversos operativos realizados en Cúcuta y su área metropolitana, hemos capturado a 51 personas, de este cifra 48 en flagrancia y tres por orden judicial, además hemos recuperado 10 motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas", dijo el oficial Ojeda.

