Un comerciante fue asaltado a mano armada en el barrio El Poblado de Girón (Santander), luego de retirar 50 millones de pesos en efectivo de una sucursal de Bancolombia.

De acuerdo con versiones preliminares, tres hombres armados lo siguieron hasta el banco y lo abordaron en plena vía pública.

En el asalto, los delincuentes se llevaron cerca de 70 millones de pesos, entre dinero, joyas y objetos de valor. El hecho ocurrió en horas del mediodía y generó pánico entre los vecinos del sector.

Durante la reacción de las autoridades, un uniformado alcanzó a recibir un impacto de bala en su chaleco antibalas, lo que evitó que resultara herido.

Los asaltantes huyeron en motocicletas por diferentes rutas del municipio.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que adelanta la revisión de cámaras de seguridad y el seguimiento a las rutas de escape para identificar a los responsables.

“Ya se adelantan las investigaciones correspondientes y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido”, informaron las autoridades.

Las autoridades recordaron la importancia de solicitar acompañamiento policial al momento de realizar retiros de grandes sumas de dinero, con el fin de prevenir este tipo de hurtos.

