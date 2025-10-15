Las autoridades en el municipio de Tibú, Norte de Santander, confirmaron el secuestro de una pareja de esposos en la vía que comunica este municipio en la zona del Catatumbo, con la ciudad de Cúcuta.

La pareja identificada como Ender Angarita y Yanny Barrientos, se desplazaba por la vía de acceso al casco urbano, cuando fueron interceptados por hombres fuertemente armados, que se los llevaron con rumbo desconocido.

Según testigos, la pareja fue reducida por los miembros de un grupo armado los cuales los secuestraron.

Las víctimas son dos reconocidos comerciantes de la zona, quienes desde hace varios días, habían salido del municipio, por las dificultades en materia de seguridad, situación que ha aumentado en las últimas semanas en este punto del Catatumbo.

En el municipio, hay máxima preocupación por el incremento del secuestro extorsivo, del cual vienen siendo víctimas los comerciantes de esta zona del Catatumbo, quienes denuncian constantes presiones por parte de grupos como el ELN y disidencias de las Farc.

Por otra parte, el flagelo del secuestro sigue afectando a varias familias en la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, teniendo en cuenta que en las últimas horas, dos personas han sido secuestradas en los municipios de Ábrego y Sardinata, de los cuales hasta el momento no se tiene información sobre los responsables y tampoco el estado de salud de los mismos.

El primer caso se presentó el pasado viernes en el sector de San Roque, zona rural del municipio de Sardinata, donde un hombre identificado como Belisario Peñaranda de 82 años, fue sacado de su lugar de residencia por hombres fuertemente armados, que se lo llevaron con rumbo desconocido.

El segundo hecho, se registró en el municipio de Ábrego, en la provincia de Ocaña, donde no se tiene información del paradero del comerciante Álvaro Antonio Páez, quien fue interceptado en la vía nacional por hombres armados que lo obligaron a descender de su vehículo, el cual fue hallado horas más tarde abandonado en la vía con las luces encendidas.

Ante esta situación, el gobernador de Norte de Santander William Villamizar, exigió la pronta liberación de las personas que están en estos momentos en poder de grupos armados para que regresen con sus familiares.

"Así como celebramos la liberación de la profesora Yolima Duarte en Convención, pedimos por la liberación de los demás secuestrados, para que regresen el seno de su hogar, es necesario que cese el flagelo del secuestro y que los nortesantandereanos no sean más víctimas de estas acciones", manifestó el gobernador William Villamizar.

Según la alta consejería para la paz, hay un subregistro de por lo menos 60 personas secuestradas por parte de grupos armados y bandas delincuenciales, que han optado por tomar este delito, como un método de financiamiento.

Fuente: Sistema Integrado de Información