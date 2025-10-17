Durante la jornada se realizaron tomas de muestras genéticas y se recibieron nuevas solicitudes de búsqueda, con el propósito de fortalecer los procesos de localización y atención a las familias de personas desaparecidas.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) adelanta una jornada en el área metropolitana de Bucaramanga, con el propósito de fortalecer los procesos de búsqueda de 223 personas desaparecidas en esta zona del departamento de Santander.

La actividad, desarrollada en articulación con la Unidad para las Víctimas, busca ampliar la información disponible, atender nuevas solicitudes y brindar acompañamiento a familiares que siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Durante la jornada se realizaron tomas de muestras genéticas, que serán enviadas al Banco de Perfiles Genéticos del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se comparan con otras muestras biológicas de cuerpos recuperados, como parte del proceso para avanzar en la identificación de las víctimas y garantizar su entrega digna.

El coordinador del equipo territorial Santander de la Unidad de Búsqueda, Manuel Criales Aponte, explicó la importancia de estos espacios de atención:

"Estas jornadas nos permiten atender directamente a los familiares, recoger nueva información y fortalecer los procesos de búsqueda. Cada muestra genética representa una posibilidad más de verdad y reparación para quienes siguen esperando respuestas sobre sus seres queridos”, señaló Criales.

Según la Unidad, en el área metropolitana de Bucaramanga existe un universo de 796 personas desaparecidas, de las cuales 223 corresponden a la capital santandereana y su zona de influencia. Como parte del cronograma de atención, la UBPD realizará dos nuevas jornadas el 27 de octubre en los municipios de Piedecuesta y Málaga, en los Puntos de Atención a Víctimas de cada localidad.

En Piedecuesta, la jornada se llevará a cabo en el Centro Comercial San Jerónimo, oficina 101, y en Málaga en la calle 12 #9-56, barrio Centro, de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

La Unidad de Búsqueda reiteró que estas acciones buscan acercar la atención institucional a las familias, promover la participación ciudadana y continuar la labor humanitaria de reconstruir la verdad y brindar reparación a las víctimas del conflicto armado.

