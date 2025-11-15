Las plataformas digitales y los bancos a la mano se han convertido en una de las iniciativas más importantes para las personas que quieren realizar traspasos rápidos y efectivos.

Es por eso que cada vez más usuarios buscan opciones seguras y confiables para mover dinero desde el exterior, y Nequi, la popular aplicación financiera de Bancolombia, decidió dar un paso más con una función pensada para hacer esto mucho más fácil.