La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que ya se encuentra disponible la plataforma digital para que los ciudadanos consulten si fueron seleccionados como jurados de votación para las consultas populares que se realizarán el próximo 26 de octubre en todo el país.

Este proceso, que hace parte de la organización previa a la jornada democrática, se realiza mediante sorteo aleatorio e incluye a ciudadanos mayores de edad, empleados del sector público y privado, así como a estudiantes universitarios. Ser jurado es una obligación legal que implica una responsabilidad fundamental dentro del proceso electoral.

