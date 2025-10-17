¿Será jurado de votación? Ya puede consultarlo en línea
Empleados, estudiantes y otros ciudadanos ya pueden verificar si fueron seleccionados para cumplir este rol el 26 de octubre. Le contamos.
Por:RCN Radio
Foto: Colprensa
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que ya se encuentra disponible la plataforma digital para que los ciudadanos consulten si fueron seleccionados como jurados de votación para las consultas populares que se realizarán el próximo 26 de octubre en todo el país.
Este proceso, que hace parte de la organización previa a la jornada democrática, se realiza mediante sorteo aleatorio e incluye a ciudadanos mayores de edad, empleados del sector público y privado, así como a estudiantes universitarios. Ser jurado es una obligación legal que implica una responsabilidad fundamental dentro del proceso electoral.
Lea también: Más de $20 mil millones de pesos en pérdidas por día reportan los transportadores por bloqueo en la vía Urabá - Chocó
¿Cómo saber si fue seleccionado?
La consulta puede hacerse de manera rápida y sencilla ingresando al sitio web oficial de la Registraduría Nacional. Una vez en la página, los ciudadanos deben dirigirse a la opción "Consulte si fue designado jurado de votación", ingresar su número de cédula y verificar si fueron seleccionados.
En caso afirmativo, el sistema mostrará la siguiente información: puesto de votación asignado, número de mesa, fecha, hora y lugar de la capacitación obligatoria.
La entidad electoral recuerda que la asistencia a la capacitación es indispensable para cumplir con esta función correctamente y evitar errores durante la jornada electoral.
Lea también: Gobernador y alcaldes de Guaviare se van contra la UNP por falta de garantías de seguridad: “Estamos desprotegidos”
¿Qué pasa si no asiste?
No cumplir con esta obligación, sin una causa debidamente justificada, puede acarrear sanciones económicas, como lo establece el Código Electoral colombiano. Además, la no asistencia sin justificación puede generar un reporte negativo ante futuras convocatorias públicas o institucionales.
Cabe mencionar que, como reconocimiento a esta labor, los jurados que cumplan con su función recibirán una constancia oficial que podrá ser utilizada para solicitar un día de compensación laboral, tanto en el sector público como en el privado.
La Registraduría también anunció que, en las próximas semanas, se fortalecerán las campañas de información y pedagogía ciudadana para garantizar que los jurados conozcan sus responsabilidades y estén preparados para el desarrollo transparente de las consultas.