SIC investiga venta de vapeadores a menores y exige mayores controles a Rappi y Dislicores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigaciones contra diez proveedores que comercializan cigarrillos, vapeadores y otros productos de tabaco, tras detectar presuntas fallas en la protección de los derechos de los consumidores y en los mecanismos para impedir el acceso de menores de edad, especialmente a través del comercio electrónico.

Las actuaciones se dan en el marco de la aplicación de la Ley 2354 de 2024, conocida como Ley antivapeo, luego de visitas administrativas realizadas en agosto y septiembre de 2025 a 27 establecimientos físicos y plataformas digitales.

“Una vez revisadas las condiciones de comercialización, se identificó que diez proveedores habrían presuntamente vulnerado los derechos de los consumidores y la reglamentación para evitar el acceso de menores de edad a estos productos”, señaló la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor de la SIC.

Proveedores bajo investigación

Las investigaciones se iniciaron contra Grupo Divervape S.A.S., My Vape S.A.S., Camilo Andrés Gutiérrez Cardona, Daniel Orlando Muñoz Nieto, Gustavo Medellín Lesmes, Juan Pablo Pedraza Peña, Daniel Alejandro Londoño Henao, Gragon Vape S.A.S., Joseph Steven Russi Pinillos y Jessy Dan Rivera Cardona.

Según la SIC, entre las posibles infracciones detectadas está la comercialización de productos con empaques que podrían resultar atractivos para menores, así como la exhibición de tabaco y derivados acompañados de mensajes o elementos que podrían constituir promoción o incentivo a la compra, pese a la prohibición vigente.

Fallas en información al consumidor

La entidad también identificó presuntos incumplimientos al régimen general de protección al consumidor, entre ellos, empaques con información esencial únicamente en inglés, ausencia de precios visibles, falta de identificación clara de los proveedores en plataformas digitales y omisión de datos clave como tiempos de entrega, condiciones del derecho de retracto y canales de contacto.

Además, en algunos establecimientos se detectaron posibles fallas relacionadas con la información sobre la disponibilidad de vueltas correctas al momento del pago.

Órdenes a plataformas de comercio electrónico

De manera paralela, la Superintendencia expidió la Resolución 106801 de 2025, mediante la cual ordenó a once empresas reforzar los controles para impedir la venta de estos productos a menores de edad a través de internet.

Las empresas son Dislicores S.A.S., Torres Trillizas S.A.S. (TOTRI), Grupo DIY S.A.S., Bloommart Colombia S.A.S., Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S., Vapor Soul S.A.S., C911 Group S.A.S., Almacenes Éxito S.A., Vapor Life Store S.A.S., Mister Hookah S.A.S. y Rappi S.A.S..

La SIC explicó que las medidas se adoptaron luego de evidenciar que “las plataformas visitadas contaban con controles insuficientes, como simples botones de confirmación de edad o advertencias poco visibles”.

Entre las órdenes impartidas están la implementación de sistemas de doble verificación de mayoría de edad, alertas visibles de “Solo para mayores de 18 años”, verificación de documento en la entrega de productos, filtros tecnológicos que bloqueen compras cuando el usuario declare ser menor de edad y protocolos de control para la entrega a domicilio.

Derecho a la defensa

La Superintendencia indicó que las empresas investigadas podrán ejercer su derecho de defensa dentro de los procesos administrativos, conforme a las garantías previstas en el ordenamiento jurídico.

“La entidad continuará realizando labores de verificación y control para asegurar el cumplimiento de la regulación vigente en materia de tabaco y sus derivados”, señaló la SIC.

