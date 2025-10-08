Las alertas de deforestación en la Amazonía colombiana registraron una disminución del 16% entre abril y junio de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Así lo indicó el Boletín Trimestral de Detección Temprana de Deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La región alcanzó el segundo nivel más bajo de deforestación estimada en cinco años, según las cifras oficiales.

En total, la pérdida estimada de bosque fue de 1.198 hectáreas, frente a las 1.419 hectáreas reportadas el año anterior.

De acuerdo con el Ideam, esta cifra representa la segunda más baja para un trimestre en la Amazonía en el último lustro. La entidad explicó que esta reducción es significativa, especialmente en los departamentos de Meta y Caquetá, que históricamente han presentado altos niveles de deforestación.

Meta redujo 345 hectáreas de pérdida de bosque y Caquetá 213 hectáreas, mientras que en otras zonas se observaron incrementos. En Guaviare la deforestación aumentó en 167 hectáreas y en Putumayo en 140.

A nivel nacional, se identificó un solo núcleo de alerta temprana, la cifra más baja estimada en cinco años para este indicador.

Los municipios con mayor afectación en el trimestre fueron Vistahermosa (Meta), Valle del Guamuez (Putumayo), El Retorno (Guaviare) y Calamar (Guaviare). Estas localidades concentran buena parte de las áreas deforestadas detectadas por el sistema de monitoreo oficial.

Entre las principales causas de deforestación se destacaron la praderización para acaparamiento de tierras, la expansión agrícola industrial y la infraestructura de transporte no planificada. Estas actividades se identificaron como factores determinantes en el núcleo de deforestación registrado en este trimestre.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, señaló que alcanzar estas cifras demuestra que es posible reducir la pérdida de bosques mediante esfuerzos conjuntos entre comunidades y Estado.

El Ideam destacó que cuenta con un sistema de monitoreo sólido y confiable, que permite identificar y reportar alertas trimestrales de manera continua.

A través del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, la entidad genera información oficial sobre la cobertura forestal y sus cambios, así como sobre las causas de deforestación. Los datos son utilizados como insumo para la toma de decisiones nacionales e internacionales en materia ambiental.

Fuente: Sistema Integrado de Información