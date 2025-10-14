Alias “Richard” autor material de la moto bomba en La Plata (Huila) habría sido asesinado

En la reciente vista del ministro de Defensa Pedro Sánchez al Huila, aseguró que continúan con las acciones para combatir el terrorismo y los grupos al margen de la ley. Tras la captura de dos cabecillas del Bloque Isaías Pardo, autores intelectuales del atentado con motobomba en La Plata, Huila, continúan con la búsqueda de alias “Richard”, señalado de dejar la moto en el lugar de la explosión.

Y es que, según declaraciones del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alias "Richard", el hombre que conducía la motocicleta que fue instalada frente a la Estación de Policía en el municipio de La Plata, al parecer fue asesinado por miembros de la misma estructura armada.

Según el Ministro, alias "Richard" habría sido "ajusticiado" presuntamente por miembros de la misma estructura.

Lea: Procesos judiciales y transición política marcan el panorama peruano tras la salida de Dina Boluarte

Autoridades analizan dicha información para determinar la veracidad de la información. Las autoridades hicieron el llamado a la comunidad para que brinden información sobre alias "Richard" y poder confirmar si está o no muerto.

Las autoridades ofrecían hasta 300 millones de pesos como recompensa por información que permitiera capturar a "Richard", que condujo la motocicleta cargada de explosivos.

El Director de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Fernando Triana, posterior al atentado, presentó el cartel de los más buscados, entre los que se encuentra alias “Richard”, y por quien se ofreció hasta 50 millones de pesos a quien brinde información que permita la captura; sin embargo, hoy es incierto el paradero de este sujeto.

Puede leer: Dos menores de edad resultaron heridos en el Sur de Bolívar tras ataque con dron atribuido al ELN

Y es que, tras la captura de alias ‘Karla’ y ‘Alex', alias ‘Richard’ es el presunto autor material del atentado con motobomba perpetrado el pasado 17 de abril en el municipio de La Plata, que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes de una misma familia y varias personas heridas. Alias “Richard” dejó la moto momentos previos a la explosión.

El sujeto es requerido por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y homicidio agravado.

Fuente: Sistema Integrado de Información