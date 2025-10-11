Tras las acciones de la fuerza pública en el occidente del Huila, las autoridades han evidenciado que los cabecillas capturados o dados de baja son rápidamente reemplazados, aunque se ha logrado debilitar la estructura del bloque Central Isaías Pardo; acciones investigativas evidencian que se reestructuran con el fin de continuar delinquiendo.

En el occidente del Huila las incautaciones, capturas y bajas en combates se han presentado y se tiene conocimiento de que 'a rey muerto, rey puesto' y que llegan nuevos cabecillas a la zona.

Lea: Petro propone alianza militar entre Colombia y Venezuela para frenar el narcotráfico

Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno, indicó que "ante esta situación va a estar la fuerza pública para proteger a la población civil, para adelantar las actividades de inteligencia, de investigación, para identificar, individualizar y capturar a todos los miembros de esta estructura criminal que vengan al departamento del Huila a atacar a la población civil, a delinquir, y por supuesto que vamos a retomar el control del territorio, y es que en el departamento el objetivo y la meta que tiene la Fuerza de Despliegue Rápido número 5, junto a la Policía Nacional, con la Fuerza Aérea, es seguir con los operativos y acciones contundentes contra los grupos ilegales".

En los últimos meses, se han logrado afectar 16 miembros de esta estructura y se logró desarticular y el sometimiento de cuatro integrantes de esta estructura en el municipio de Íquira. Además de la captura de otros cuatro en zona rural del municipio de La Plata; sin embargo, los organismos de inteligencia manejan información de que algunos alias ya están realizando algún tipo de actividad de presencia en el departamento del Huila.

Puede leer: Así será la implosión de los puentes en la Avenida de Las Américas y calle 13 este domingo 12 de octubre: horarios y detalles clave

“Ustedes han visto los resultados, que han sido contundentes, y por supuesto que en la medida en que la fuerza pública mantenga la presencia, mantenga la actividad operacional, pero especialmente en la medida en que la comunidad nos dé información oportuna para poder acopiar el material probatorio suficiente y presentárselo ante las autoridades competentes, de tal manera que podamos tener las órdenes de captura, las órdenes de allanamiento, la autorización de las operaciones por parte de los jueces y de los fiscales que permitan capturar y prevenir todas las acciones delictivas que vienen a realizar estos cabecillas de esta estructura Hernando González Acosta”, dijo Casallas.

En esta zona del departamento, la comunidad evidencia homicidios, asesinatos, desplazamientos, masacres y afectaciones a la comunidad, hechos que ya han sido denunciados ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se actúe en defensa de la población.

Fuente: Sistema Integrado de Información