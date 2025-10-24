Unos 300 campesinos de San José capital del departamento del Guaviare salieron a protestar en contra de las administraciones local y departamental por el abandono en el que tienen las vías rurales en esa región, según denuncian en su manifestación.

Los campesinos que se cansaron de la falta de soluciones para sus comunidades rurales son los que viven en las veredas El Capricho, Cachicamo y Guayabero, entre otras del municipio de San José del Guaviare.

"Una vía que tiene más de 60 años últimamente no se le ha hecho mantenimiento y se convirtió en una trocha intransitable", según denuncian los voceros de los más de 15.000 campesinos del Guaviare que salieron a bloquear las vías en protesta por la falta de atención e inversión en estos corredores terciarios.

También exigen mayores inversiones en salud y desarrollo social para sus comunidades, las cuales siguen en medio de la tragedia que les impone la guerra armada.

Los campesinos que llegaron de varias veredas de esa región aseguran que se sienten abandonados en la inseguridad y la confrontación armadas de las disidencias.

Lea también: Un soldado resultó herido en ataque con dron al Batallón de Calamar, Guaviare

"Las comunidades campesinas de este departamento de la Orinoquia colombiana, estamos protestando por la falta de mantenimiento en las vías rurales...Las restricciones ambientales impuestas por el Ministerio de Ambiente impiden realizar obras de mejora en la zona, afectando la movilidad y el desarrollo económico de más de 15.000 habitantes", aseveran los voceros del plantón esta semana en San José capital del Guaviare.

Ante l protesta el secretario de Obras Públicas del Guaviare, Óscar Ospina, manifestó que la administración departamental trabaja en el mejoramiento de las vías en el sector de El Capricho, en medio de las dificultades para obtener permisos ambientales que permitan su intervención dado que están en zonas de reserva natural.

"Las restricciones ambientales en la Serranía de La Lindosa impiden intervenir algunos tramos, pero la maquinaria de la Gobernación continúa trabajando en las vías priorizadas de la zona rural", dijo el funcionario departamental.

Fuente: Sistema Integrado de Información