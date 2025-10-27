Se confirmó que fueron capturados tres presuntos integrantes de la Estructura Primera Armando Ríos en Calamar, Guaviare, entre quienes se encuentra alias Pirata o El Tuerto, presunto responsable del asesinato de ocho líderes sociales y pastores que fueron previamente secuestradas y desaparecidas en ese mismo municipio en el mes de abril de 2025.

Alias Pirata o El Tuerto, habría sido el encargado de citar y transportar a las ocho personas desaparecidas el pasado 4 y 5 de abril del presente año, por el río Itilla, para llevarlas a un supuesto consejo de guerra por orden de alias El Indio, para asesinarlas y enterrar sus cuerpos en una fosa común posteriormente.

"Estos tres sujetos serían los encargados de realizar inteligencia delictiva para atacar y afectar a la Fuerza Pública, también, serían los responsables de transportar material logístico, de guerra, intendencia y alimentos, entre otros, al igual eran los encargados de reclutar menores de edad, realizar cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos del municipio de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, del departamento del Guaviare", aseveró la Fuerza de Tarea Omega.

Los sindicados contaban con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido privativo de las Fuerzas Militares.

"Tras un arduo trabajo de inteligencia durante más de siete meses, en una operación conjunta, coordinada e interinstitucional, la Fuerza de Tarea Omega, del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron ubicar y capturar a tres integrantes de la red de apoyo de la Estructura Primera Armando Ríos, del Bloque Manuel Marulanda Vélez", dijo el Ejército.

La operación militar se llevó a cabo en el municipio de Calamar, Guaviare, lugar al que llegaron los uniformados para materializar las órdenes de captura de alias Pirata o El Tuerto, alias Yucape y alias la Crespa dijo la institución militar.

De igual forma, contaban con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido privativo de las Fuerzas Militares, dijeron conjuntamente el coronel Alexander Cuenca Galindo Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante Fuerza de Despliegue Rápido N°11; el coronel Gonzalo Esteban Blanco comandante Departamento de Policía del Guaviare teniente coronel Fabian Andrés Bueno Pinzón comandante Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N°1.

