La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Gobierno, lideró una nueva sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), en la que se analizan las medidas de protección y la nueva alerta por violencia política.

Durante el encuentro se socializaron los avances institucionales en prevención y protección, así como la nueva alerta temprana que advierte sobre posibles hechos de violencia política en el marco electoral.

En la sesión se socializó la nueva Alerta Temprana No. 013 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre riesgos de violencia política en el contexto del proceso electoral que se puede registrar en Neiva en mira al proceso electoral.

La alerta incluye recomendaciones a todas las entidades para garantizar unas elecciones seguras y en paz, tanto para la comunidad como para los candidatos y las alertas emitidas por casos de reclutamiento y presencia de grupos al margen de la ley.

Jos Ferney Ducuara, secretario de Gobierno, indicó que "en el Ciprat, todas las entidades vinculadas y concernidas presentaron un avance significativo en el desarrollo de acciones, de actividades, de prevención y de protección a la población y en especial a los niños y niñas adolescentes, con ocasión de los riesgos a que se ven expuestos por la expansión o enfrentamiento de los grupos al margen de la ley.

El funcionario agregó que también se incluyen "campañas de prevención, desarmes, patrullajes, prevención, desarticulación de bandas, atención de casos priorizadosy otras acciones importantes de prevención fueron destacadas durante la jornada por los representantes de las entidades participantes".

El encuentro se adelanto en la Biblioteca Huellas y también ´participaron entidades como la Policía Nacional, el Ejército, la UNP, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Neiva, la Defensoría del Pueblo y las secretarías de Paz, Juventud, Mujer, Infancia y Desarrollo Social, de la ciudad de Neiva.

El objetivo de esta sesión fue socializar los avances y acciones desarrolladas para la prevención y protección integral de la población, incluyendo de manera especial a niñas, niños, adolescentes y demás sectores vulnerables, frente a los riesgos generados por la presencia y expansión de grupos armados al margen de la ley.

Estas acciones se realizan de manera articulada como parte de la respuesta rápida liderada por la comisión, con el fin de prevenir afectaciones, salvaguardar la vida y proteger los derechos humanos de toda la ciudadanía.

