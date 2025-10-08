La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le hizo un llamado al Gobierno para avanzar en la entrega de tierras para los campesinos del departamento, quienes se han manifestado en los últimos días con bloqueos y plantones, como los ocurridos en los municipios de Zarzal y Yotoco.

De acuerdo con la funcionaria, es pertinente que el Ejecutivo pueda atender los reclamos realizados por decenas de víctimas del conflicto armado, en especial por los campesinos quienes durante varios años se han encontrado a la espera de la asignación de tierras y hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta.

“Es necesario que los reclamos y las necesidades de los campesinos y las víctimas del Valle del Cauca sean escuchadas por el Gobierno: no es posible que las tierras que han solicitado durante años para trabajar y producir sigan sin serles asignadas”, manifestó Toro en su cuenta de X.

Según la gobernadora del Valle, los reiterados incumplimientos han originado el descontento y las movilizaciones realizadas en puntos del departamento como Zarzal y Mediacanoa en el municipio de Yotoco, en esta última localidad donde se registró un bloqueo de la vía que comunica con el municipio de Buenaventura.

A raíz de este hecho, se originó una congestión que se extendió por varios kilómetros y durante varias horas, afectando el paso de mercancías al principal puerto sobre el pacífico colombiano. La movilización ciudadana inició a las 09:00 de la mañana y se prolongó hasta las 05:00 de la tarde.

“Las tierras del Valle deben ser para nuestros campesinos y nuestras víctimas”, enfatizó Dilian Francisca Toro frente a los retrasos ocurridos en el Valle del Cauca para la asignación y reparación de las víctimas del conflicto armado en el departamento.

Los reclamos

Los campesinos de diferentes puntos del departamento han salido a las calles con el objetivo de visibilizar sus reclamos y descontentos, los cuales van encaminados a exigir una mayor celeridad en los procesos de asignación de predios que se encuentran desocupados en extinción de dominio y no hacen parte de parte de procesos productivos.

A su vez, también solicitan la activación del Consejo Departamental de Reforma Agraria, el cual debe funcionar de manera articulada con los comités de cada municipio para responder a las necesidades de cada territorio.

Un llamado a la acción

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, instó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras, ANT para que las tierras desaprovechadas puedan ser entregadas a los campesinos de la región.

“Reiteramos el llamado a la SAE y a la Agencia Nacional de Tierras para que esas tierras desaprovechadas sean entregadas a nuestros campesinos: desde la Gobernación del Valle ya estamos listos para apoyarlos con proyectos que generen desarrollo y transformación en nuestro departamento”, expresó Toro.

