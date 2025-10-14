Hallan a menores robando motos y vendiendo drogas en el Huila

En el municipio de Garzón se adelantó el operativo contra el hurto de motocicletas. La reacción de la Policía Nacional y con el uso de tecnología GPS permitió recuperar dos motocicletas hurtadas y aprehender a un adolescente de 17 años.

El coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila, indicó que "el resultado se produjo tras un hurto ocurrido en el sector del puente El Quimbo, donde un ciudadano fue despojado de su motocicleta mediante la modalidad de atraco".

Ante la situación, la víctima dio aviso inmediato a las autoridades, quienes activaron el plan candado y, gracias al rastreador GPS instalado en el vehículo, lograron ubicarlo rápidamente en el barrio Altos de Garzón, donde fue aprehendido un adolescente de 17 años presuntamente implicado en el hecho.

Durante el operativo, la comunidad informó a los uniformados sobre la presencia de otro individuo que se desplazaba en una segunda motocicleta hacia una zona boscosa cercana. En el registro del área fue hallada una motocicleta sin placa, la cual, según la víctima, era utilizada por los autores del atraco. Al verificar los sistemas de identificación, se estableció que el vehículo presentaba reporte de hurto desde el pasado 4 de octubre, en el sector conocido como Río Loro.

Otra acción de la policía se adelantó en Pitalito; allí fue capturada una persona y se logró la aprehensión de un menor, quienes fueron sorprendidos en el corregimiento de Bruselas, donde pretendían comercializar varias dosis de cocaína y bazuco en la zona céntrica del centro poblado.

"En otro operativo realizado en la vereda Contador, uniformados de la Seccional de Carabineros interceptaron a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta sin placa, transportando en una bolsa negra tres paquetes con aproximadamente 1.500 gramos de marihuana. Los sujetos intentaron deshacerse del alucinógeno al notar la presencia policial, pero fueron capturados tras una rápida acción de los uniformados", dijo Téllez.

Fuente: Sistema Integrado de Información