El pasado miércoles se reportó la desaparición de Jeferson Ramírez, un joven de 31 años oriundo de Manizales (Caldas), quien había decidido hacer cumbre en el Nevado del Tolima. Durante tres días, su familia y las autoridades no tuvieron información sobre su paradero.

Operativo de búsqueda

El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, lideró la búsqueda con un equipo de 20 montañistas profesionales, junto al Ejército Nacional, la Policía y miembros de la comunidad de las regiones del Quindío y Tolima.

Tras intensas labores, el viernes en la tarde se confirmó la lamentable noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Jeferson.

Fue hallado a más de 4.600 metros de altura

“En la tarde del viernes, los montañistas y personas de la región dieron la lamentable noticia del hallazgo del cuerpo de Jeferson, localizado a una altura de aproximadamente 4.600 metros. Aunque se intentó realizar la extracción durante el día, no fue posible”, explicó el mayor Vélez.

El funcionario agregó que ya se estableció comunicación con la Fiscalía General de la Nación para realizar el levantamiento del cuerpo. Se espera que durante este sábado se lleve a cabo el traslado mediante animales de carga hasta el departamento del Quindío.

Recomendaciones de las autoridades

Desde la Defensa Civil del Tolima se hizo un llamado a la precaución para quienes practican deportes extremos o actividades de alta montaña.

Entre las recomendaciones están llevar sistemas de geoposicionamiento, usar GPS en campo y marcar las rutas antes de iniciar los recorridos.

“Esta situación nos pone en alerta sobre la responsabilidad que tienen las personas que realizan este tipo de actividades de alto riesgo, que pueden terminar en trágicos desenlaces”, advirtió Vélez.

Fuente: Sistema Integrado de Información