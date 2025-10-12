El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las tropas del Ejército Nacional han concluido dos operaciones especiales en el departamento de Nariño, las cuales han permitido la incautación de droga y armamento perteneciente al ELN.

A través de su cuenta de X, el funcionario dio a conocer que los uniformados lograron ubicar un depósito perteneciente al grupo armado en la vereda Bella Florida, ubicada en el municipio de Linares y ahí se pudieron incautar armas como 2 fusiles, uno de ellos modelo AK-47, 25 granadas de 81 milímetros y 137 cartuchos de diferentes calibres.

Sánchez mencionó que también fueron incautados varios proveedores y una bandera alusiva al ELN. De acuerdo con el ministro, este material podría ser empleado en contra de la población civil y la Fuerza Pública en acciones terroristas desarrolladas en el departamento deNariño.

“Cada operación como esta ayuda a salvar vidas y se evitan nuevos ataques. No hay refugio para el crimen. Seguimos firmes, con honor y lealtad, cumpliendo la misión de defender la patria”, afirmó el titular de la cartera de Defensa.

Le puede interesar: JEP adelanta audiencia por desapariciones forzadas en el Oriente antioqueño

Golpe a las finanzas del ELN

Pedro Sánchez también hizo alusión a otra operación realizada en contra del ELN en Nariño, esta última en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, en el cual se articularon esfuerzos entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Explicó que en el municipio de Samaniego fueron capturados dos integrantes de la organización criminal, quienes cumplían labores encaminadas a facilitar el tránsito de sustancias estupefacientes.

A su vez se hizo la incautación de 8,5 kilogramos de pasta base de coca, 116 kilogramos de clorhidrato de cocaína, junto a armas, munición, grameras y demás equipos empleados en el procesamiento y tráfico de sustancias psicoactivas.

El Ministro de Defensa resaltó que el material incautado por las autoridades se encuentra avaluado en más de $664 millones. Por tal razón, dijo que "estas capturas golpean directamente las finanzas criminales del ELN, que pretendía expandir sus redes de narcotráfico en el sur del país".

Lea además: JEP sancionará a 19 militares y un exfuncionario del extinto DAS por más de 300 falsos positivos

"Seguiremos actuando con contundencia, inteligencia y coordinación, para proteger la vida, la tranquilidad y el futuro de los nariñenses", apuntó.

Sánchez le hizo un llamado a los colombianos para sumar esfuerzos en la identificación de los grupos armados y demás personas inmersas en actos terroristas que deriven en afectaciones para la población civil.

En este caso, colocó a disposición de los ciudadanos las siguientes líneas telefónicas donde se recibe información que ayude a capturar a los involucrados. Se contempla la línea contra el crimen: 314 358 72 12, además de los números 107 y 157, además del número contra el reclutamiento infantil: 141.

Le puede interesar: Mindefensa responsabiliza a disidencias de Iván Mordisco por el secuestro de misión médica en el Huila

Alerta por presencia de actores armados

En el último año, la Defensoría del Pueblo ha emitido diferentes alertas tempranas por el accionar de grupos armados y las afectaciones que podrían ser originadas para la población civil.

Uno de los últimos documentos da cuenta de la presencia de actores armados como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, las cuales han intensificado sus combates por el control del territorio, en especial en localidades como Olaya Herrera.

Lea también: Isabelita Mercado ante primeras condenas de la JEP: “Nunca más el silencio ante el sufrimiento”

De acuerdo con las autoridades, los combates y demás hechos de violencia pueden colocar en riesgo a la ciudadanía, además de incurrir en eventuales violaciones al derecho internacional humanitario.

Fuente: Sistema Integrado de Información - Jorge Alejandro Escobar Banderas