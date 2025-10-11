En el municipio de La Plata, en la vía que comunica a la Argentina, Huila, fueron capturados los cuatro integrantes de las disidencias de las Farc cuando se movilizaban en un vehículo blindando de marca Toyota TLX.

El Grupo Táctico Antiterrorista y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturaron a alias ‘Alex’ o ‘El Negro’, presunto cabecilla del Bloque Isaías Pardo; a alias ‘Karla’, segunda al mando y cabecilla financiera; alias ‘Dany’, coordinador logístico; y alias ‘Yarly’, compañera sentimental de ‘Alex’ e integrante activa de la organización.

Alias ‘Alex’ es señalado de ser hombre de confianza de ‘Marlon’, sucesor de ‘Cholinga’, abatido el pasado 10 de junio. De acuerdo con las investigaciones, tendría una trayectoria de más de 10 años en la estructura criminal y, junto con ‘Karla’, sería responsable de múltiples homicidios selectivos, entre ellos la masacre ocurrida en la vereda El Salado, hechos que generaron miedo y zozobra entre la población con el fin de consolidar su control territorial.

Lea: Se cumple un día del alto el fuego en Gaza, que deja la primera noche "tranquila" en meses

Un tatuaje visible en la zona del cuello permitió la plena identificación de alias ‘Karla’, quien había sido reportada como segunda al mando de la estructura ‘Hernando González Acosta’ luego de que su compañero sentimental, alias ‘Sebastián’, fuera abatido en una operación en diciembre de 2024. Alias ‘Karla’ es señalada como la presunta autora intelectual del atentado con motobomba en La Plata, en el que fallecieron dos jóvenes hermanos y más de 30 personas resultaron heridas.

Los capturados estarían vinculados con delitos de reclutamiento forzado de menores de edad, desplazamiento de comunidades campesinas, secuestros, extorsiones, y homicidios de líderes sociales y personas señaladas de colaborar con la Fuerza Pública.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que se le cumplió a la familia de las víctimas del atentado con moto bomba en La Plata "desde arriba de alguna manera sienten o envían alguna energía para que ustedes reciban algo de alivio con la justicia. Nos trazamos con meta neutralizar y eso significa o que se desmovilizaran o se capturaran o en caso tal si se enfrentaban con capacidad letal contra la fuerza legítima, pues actuar contra ellos".

Puede leer: Ataque con drones en Sudán deja más de 60 muertos en un centro de desplazados en Darfur

Esta acción operativa permitirá a la familia de los hermanos Sergio y Luisa Fernanda Trujillo Peña encontrar sosiego al saber que los presuntos responsables del atentado que segó la vida de sus hijos ya están en manos de la justicia.

"Hoy en nombre de la fuerza pública, en cabeza también del gobierno nacional, del presidente de la república, le queremos decir que hemos cumplido con esa palabra, esa promesa, no con ustedes sino también con la justicia. La policía nacional adelantó un operativo que permitió capturar a los actores intelectuales alias Alex y alias Carla", puntualizó Sánchez.

Fuente: Sistema Integrado de Información