Nuevamente en la zona rural de La Plata, Huila, la comunidad impidió la llegada del Ejército. Los habitantes de las veredas San Vicente y La Guinea, unas 300 personas presuntamente intimidadas y amenazadas por un grupo armado ilegal, se movilizaron para solicitar el retiro de una unidad militar que realizaba actividades de estabilización en la zona.

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, informó que “hicimos las coordinaciones con los asesores del señor ministro de Defensa, el comandante de la Quinta División del Ejército y los comandantes de la Novena Brigada y de la Policía del departamento. Se están adelantando todas las acciones necesarias, primero para proteger a la población civil y, adicionalmente, para reaccionar frente a estos graves hechos que comportan una violación a los derechos humanos”.

La Fuerza Pública continúa haciendo presencia y ejerciendo presión sobre los grupos ilegales, por lo que, pese a la resistencia de la comunidad, no se retirará de la zona. Casallas añadió que “tenemos información de que entre las personas que lideran la movilización hay integrantes de este grupo armado ilegal, y en caso de ser identificados, la Fuerza Pública procederá a capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales”.

Desde la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Procuraduría Regional se adelantan acciones para garantizar la protección de la población civil. Además, fueron trasladadas unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo ESMAD) con el fin de evitar enfrentamientos con el Ejército.

En la zona continúan los operativos e incautaciones por parte de las tropas, lo que ha llevado a la entrega voluntaria de integrantes de grupos armados. Según Casallas, “hemos recibido mensajes de la comunidad solicitando que la Fuerza Pública permanezca en el territorio. Las unidades militares se movilizan para evitar confrontaciones, pero bajo ninguna circunstancia vamos a entregar este territorio ni permitir que se siga ejerciendo control o intimidación sobre la población civil”.

Fuente: Sistema Integrado de Información