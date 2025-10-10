El Ministerio de Salud aplaudió la liberación de los ocho integrantes de los Equipos Básicos de Salud retenidos este en zona rural del municipio de La Plata, en el departamento del Huila.

La entidad destacó que los profesionales de la salud fueran liberados sanos y salvos tras permanecer varias horas secuestrados.

“Se agradece los esfuerzos de las autoridades locales, departamentales y nacionales que contribuyeron a dicho retorno”, indicó.

El Ministerio de Salud reiteró que no se debe permitir el secuestro de la misión médica tras el inmenso esfuerzo que hacen para llegar con atención médica a las zonas más alejadas del país.

“Se reitera que bajo ninguna circunstancia se debe irrespetar ni vulnerar la Misión Médica, cuya labor humanitaria es fundamental para garantizar el derecho a la salud, especialmente en zonas de difícil acceso y en contexto de vulnerabilidad”, explicó la cartera.

El Ministerio de Salud confirmó que las personas secuestradas eran ocho integrantes de los equipos básicos de salud, conformados por cuatro auxiliares de enfermería, una enfermera jefa, una médica y dos conductores en el municipio de la Plata en el occidente del Huila.

Según la entidad, estos profesionales de la salud que hacen parte de la misión médica, se desplazaban desde la E.S.E. del municipio de La Plata, Huila, hacia diferentes veredas con el propósito de desarrollar actividades esenciales de atención en salud a la comunidad.

Fuente: Sistema Integrado de Información