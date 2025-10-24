En las últimas horas, se reportó a las autoridades municipales la desaparición de un joven identificado como Jeferson Ramírez de 31 años, oriundo de Manizales (Caldas), quien decidió hacer cumbre en el Nevado del Tolima con un grupo de amigos. Desde hace tres días, no se tiene noticia de su paradero.

El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el departamento, entregó un balance sobre la situación, asegurando que un grupo de aproximadamente 20 montañistas profesionales está realizando la búsqueda del joven en la parte alta del nevado, desde las regiones del Quindío y Tolima.

“Ayer se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado en la oficina de gestión del riesgo de Ibagué, donde participaron todos los organismos de socorro y los montañistas de la región, quienes se encuentran en el sitio realizando la búsqueda en compañía de organismos de socorro, el Ejército Nacional y la Policía”, indicó el mayor.

Según la información preliminar proporcionada por la familia, lo último que se supo del joven desaparecido es que se encontraba a aproximadamente 4,700 metros de altitud y logró comunicarse con su familia. Desde entonces, no se tiene rastro de su paradero.

“Con esta información se inició la búsqueda, aunque no se han obtenido resultados efectivos. Sin embargo, continuaremos con las labores hasta lograr encontrar al joven montañista”, concluyó.

Finalmente, la Defensa Civil del Tolima aseguró que mantendrá el Puesto de Mando Unificado (PMU) activo y ha instado a la ciudadanía a ser responsables y prudentes al realizar este tipo de actividades que requieren acompañamiento profesional.

Fuente: Sistema Integrado de Información