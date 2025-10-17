En las últimas horas, la empresa Alcanos de Colombia informó a la ciudadanía de Ibagué sobre una serie de afectaciones en el servicio de gas en la ciudad, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la empresa Transportadora de Gas Internacional (TGI) en el gasoducto Mariquita-Gualanday.

De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa, habrá un corte en el suministro de gas domiciliario en todo el casco urbano y rural desde el sábado 18 de octubre hasta el domingo 19 de octubre.

“Estas labores implicarán la suspensión de la entrega de gas por parte de TGI durante el tiempo del mantenimiento, lo que generará una interrupción en la prestación del servicio de gas natural en la ciudad”, indicó Alcanos de Colombia.

Las actividades de mantenimiento están programadas para realizarse desde las 8:00 p.m. del sábado hasta las 8:00 a.m. del domingo; sin embargo, este horario está sujeto a cambios según la evolución de los trabajos que se realicen en el punto a intervenir.

“El restablecimiento y normalización del servicio estarán sujetos a la finalización de las actividades de mantenimiento y a las condiciones de presión del gasoducto. Agradecemos la comprensión y estaremos monitoreando la evolución del mantenimiento”, agregó el comunicado emitido a la opinión pública.

Finalmente, la empresa Alcanos de Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios sigan una vez se restablezca el servicio:

Verifique que la válvula general de entrada del gas esté cerrada, así como las válvulas y perillas de los gasodomésticos.

Abra lentamente la válvula de corte general (principal), que usualmente se encuentra a la entrada de la vivienda.

Abra también lentamente las válvulas de paso de los gasodomésticos en su hogar.

Al realizar este procedimiento, su casa debe tener una adecuada ventilación: mantenga puertas y ventanas abiertas para crear corrientes de aire.

Abra primero la perilla de un gasodoméstico y deje salir gas por unos segundos, luego ciérrela. Esta operación se realiza para purgar la tubería.

Como medida de seguridad, repita la operación con el resto de los gasodomésticos.

Encienda los equipos a gas y verifique que la llama esté estable. Si alguno no enciende, repita el proceso.

