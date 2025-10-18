Tolima se alista para vivir una nueva jornada democrática este fin de semana, cuando se realicen las elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes, un espacio de participación ciudadana creado para fortalecer la voz de los jóvenes en la toma de decisiones públicas.

En el caso de Ibagué, la capital tolimense, las autoridades locales y departamentales han dispuesto una serie de estrategias para incentivar la participación de los jóvenes. Quienes acudan a las urnas este domingo podrán acceder a beneficios como notas apreciativas, bonos de descuento y transporte gratuito, medidas con las que se espera aumentar la asistencia y el compromiso cívico entre la población juvenil.

Estas acciones hacen parte de una estrategia integral de promoción electoral liderada por la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Municipal de Juventud.

"Nos encontramos que para muchos jóvenes esta es su primera vez de votar, por ende hay ciertos criterios de desinformación, por lo que se indica que para los jóvenes entre 14 y 17 años podrán ejercer su derecho en cualquiera de los puntos habilitados para la votación por parte de la registraduría, ya para los que tienen entre 18 a 28 años, deberán verificar su puesto de votación inscrito en la página de la Registraduría", indicó Juan Esteban Arcila, director de infancia y juventud de la Gobernación del Tolima.

La jornada contará con 80 puestos de votación habilitados, distribuidos entre la zona urbana y rural de la capital tolimense, garantizando que los jóvenes de todos los sectores puedan participar sin dificultades logísticas.

En total, se espera que miles de ciudadanos entre los 14 y 28 años acudan a las urnas para elegir a quienes integrarán el nuevo Consejo Municipal de Juventudes (CMJ), un órgano consultivo que busca fortalecer la incidencia política de los jóvenes y su participación activa en la formulación de políticas públicas.

El proceso de elecciones juveniles ha sido acompañado por un trabajo pedagógico previo, el cual ha incluido capacitaciones, conversatorios y encuentros comunitarios para explicar la importancia de estos espacios y el papel de los jóvenes en la construcción de la democracia local.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal es que los jóvenes no solo participen en las urnas, sino que también se mantengan activos en los procesos sociales y políticos de sus municipios.

Las elecciones juveniles en el Tolima contarán con acompañamiento de la Policía Metropolitana de Ibagué y la Defensoría del Pueblo, entidades que garantizarán la seguridad y transparencia de la jornada. Además, se habilitarán puntos de información para orientar a los votantes sobre el proceso de sufragio y resolver inquietudes logísticas o técnicas.

Los consejeros elegidos tendrán la tarea de promover el diálogo con la administración municipal, hacer seguimiento a la ejecución de políticas de juventud y proponer proyectos que contribuyan al bienestar y desarrollo de esta población.

"En el Tolima hay un índice positivo, es el cuarto departamento con mayor número de listas independientes inscritas, contamos con 300 listas y un total de 1700 candidatos en el departamento, por su parte en Ibagué hay 54 listas inscritas", agregó.

De esta forma, el departamento del Tolima se suma a la apuesta nacional por impulsar la participación política de los jóvenes, un sector que históricamente ha estado marginado de los escenarios institucionales, pero que hoy cobra un papel protagónico en la construcción de un país más participativo y equitativo.

Con más de 1.700 aspirantes en contienda, la región reafirma su compromiso con la democracia y con el fortalecimiento de una generación de líderes jóvenes que representan el presente y el futuro de sus comunidades.

Este domingo, el Tolima vivirá una jornada decisiva en la que miles de jóvenes demostrarán que la participación ciudadana también es un acto de transformación social y compromiso con el territorio.

Fuente: Sistema Integrado de Información