Orden público obliga a suspender el Carnaval de Negros y Blancos en El Peñol, Nariño

La tensión que desde hace meses se respira en El Peñol, Nariño, finalmente estalló en una crisis que hoy tiene a decenas de familias abandonando sus hogares. La cancelación del Carnaval de Negros y Blancos y de todas las festividades decembrinas no solo significó la suspensión de una tradición centenaria, sino que destapó la gravedad del orden público en este municipio, cada vez más presionado por la presencia de actores armados que disputan el control del territorio.

Lo que inicialmente parecía una medida preventiva terminó revelando un drama más profundo. Este lunes, al menos 140 familias emprendieron un desplazamiento forzado hacia Pasto, buscando refugio frente a la creciente violencia. Y la cifra podría aumentar. Uno de los habitantes desplazados relató a La FM la magnitud del temor que se vive en la zona:

“Ya hay un desplazamiento. Las familias que viven cerca de la estación de Policía ya están saliendo. Otras veredas harán lo mismo. Seremos entre 200 y 300 familias moviéndonos masivamente hacia Pasto. El miedo ya no deja trabajar ni movernos libremente. Después de las 6 o 7 de la noche, el municipio queda desolado”.

El testimonio refleja una realidad insostenible. Durante noviembre, El Peñol fue escenario de un ataque con explosivos contra la Estación de Policía, enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública, y un intento frustrado de atentado contra el Ejército con una motocicleta cargada con explosivos. La población asegura que la presencia de grupos ilegales cercó su cotidianidad y los dejó atrapados entre las balas y el silencio.

Le puede interesar: Ejército colombiano alista nuevo pelotón para relevo en la misión de paz en el Sinaí, Egipto

Fuente: Sistema Integrado de Información