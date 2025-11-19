A pocos días de las votaciones del 23 de noviembre en el Magdalena, una nueva polémica prende las alarmas. Documentos radicados ante la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio del Interior y la MOE señalan que el impuesto Sayco y Acinpro del cierre de campaña de la candidata a la Gobernación Margarita Guerra, realizado el fin de semana en Ciénaga, habría sido tramitado inicialmente a nombre de la Gobernación del Magdalena, lo que abrió dudas sobre un posible uso de recursos públicos.

La Contraloría activó su Grupo Anticorrupción de Reacción Inmediata y adelanta inspecciones en la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Departamental.

Según el organismo, los denunciantes aportaron una autorización de Sayco que aparece a nombre de la Gobernación y relataron presuntas presiones a contratistas y empleados para asistir a eventos políticos, lo que configuraría participación indebida en política.

El ente de control revisa documentos, solicita información oficial y analiza si hubo un posible daño al patrimonio público.

Sin embargo, la recaudadora de Sayco en el Magdalena, Rosmery Jaraba Díaz, aclaró que la licencia del evento sí fue expedida a nombre de una particular Rossana Andrea Rodríguez Quezada y que la referencia inicial a la Gobernación se debió a un “error del sistema”, ya corregido. Pese a ello, la controversia llevó a que organizaciones y veedores pidieran al Ministerio del Interior designar un gobernador 'ad hoc' para garantizar transparencia en los comicios.

El ambiente político en el departamento se caldea en la recta final hacia las elecciones del 23 de noviembre.

Fuente: Sistema Integrado de Información