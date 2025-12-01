Tras casi diez horas de cierre, la concesión vial Devimed reabrió la Autopista Medellín-Bogotá a la altura del Alto de La Virgen (kilómetro 14). El cierre total, declarado cerca de las 8:30 p.m. del domingo, fue una medida preventiva indispensable debido a la caída de material rocoso que afectó ambas calzadas.

Lea también: Feminicidios en Atlántico: 52 mujeres asesinadas en lo que va de 2025

La emergencia generó un gran impacto, especialmente para los viajeros que retornaban a Medellín tras el fin de semana de inicio de la Navidad, lo que provocó un alto flujo vehicular en vías alternas como Las Palmas.

Más información: Ejército colombiano alista nuevo pelotón para relevo en la misión de paz en el Sinaí, Egipto

Cerca de las 7:00 a.m., los ingenieros autorizaron el tránsito. Devimed informó que, aunque la vía está abierta, la montaña se mantendrá en monitoreo constante. Advirtieron que, si se registran lluvias, la Autopista se volverá a cerrar de manera preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios.

Fuente: Alerta Paisa