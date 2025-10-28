La Gobernación de Santander, mediante la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, confirmó que hasta hoy martes 28 de octubre de 2025 están abiertas las inscripciones para participar en la actividad que pretende ayudar a todas las mujeres empresarias y emprendedoras del departamento.

Se denomina oficialmente como la Convocatoria 2025 de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento de Empresas y Emprendimientos Productivos de Mujeres.



“Esta iniciativa busca impulsar el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad de los proyectos liderados por mujeres santandereanas, mediante el otorgamiento de apoyo económico en especie y el acompañamiento técnico especializado que fortalezca sus capacidades empresariales y de gestión”, indicó la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género.

El propósito de este tipo de programas es promover la autonomía económica de las mujeres y fortalecer su participación activa en los sectores productivos en Santander, Colombia y el mundo.

La convocatoria incluye tanto a mujeres con emprendimientos productivos activos como a aquellas que cuenten con una idea de negocio por desarrollar.

La convocatoria estará abierta hasta hoy martes 28 de octubre, y se espera que cientos de mujeres santandereanas continúen vinculándose.

Inscripciones

La inscripción se realiza a través de la página web de la Gobernación de Santander, diligenciando completamente el formulario.

Para mayor información está disponible la línea de la Casa para la Dignidad de la Mujer: 607 6746065; también se puede acudir a las instalaciones de la Secretaría de la Mujer, ubicadas en la calle 51 #36 - 18 (Cabecera).

Santander Segura

Este miércoles 29 de octubre se realizará el lanzamiento oficial de Santander Segura, otra iniciativa de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, bajo el lema “Por ellas, por nosotros, por la vida”.

En este marco se desarrollará el encuentro regional "Justicia con Perspectiva: Sistema Penal Y Equidad De Género”, un espacio diseñado para fortalecer el compromiso institucional con los derechos de las mujeres.

El evento iniciará a las 8:00 a.m. en el Auditorio Ágora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Está dirigido a funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Salud, las Comisarías de Familia, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Medicina Legal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Santander.

Fuente: Alerta Santanderes