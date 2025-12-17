El Ministerio de Salud expidió la Resolución 2605 de 2025, mediante la cual ordena equiparar el valor de la prima pura de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado al 95 % del valor de la UPC del régimen contributivo.

Según la entidad, con esta decisión se da cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional. La medida entrará en vigencia a partir del año 2026 y busca cerrar una brecha histórica entre ambos regímenes del sistema de salud colombiano.

Lea también: Sector salud en alerta: crece la presión tras el archivo de la reforma

“La medida da cumplimiento a las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, así como a lo dispuesto en el Auto 2049 de 2025 y otros autos de seguimiento, en los que el alto tribunal reiteró la obligación del Estado de garantizar la financiación suficiente del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, sin discriminación entre afiliados de los distintos regímenes”, señaló el Ministerio.

Brecha

En la resolución, la cartera de Salud recuerda que la Corte Constitucional ha advertido de manera reiterada sobre la existencia de una diferencia inadmisible entre los valores de la UPC del régimen contributivo y del subsidiado.

“En autos como el 996 de 2023 y el 007 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento evidenció que la brecha entre ambos regímenes se amplió de manera injustificada, llegando a superar el 13 % y hasta el 16 %, pese a que en años anteriores se había logrado reducirla a niveles cercanos al 7 %”, indicó.

Según el alto tribunal, este retroceso vulnera los avances en la unificación del plan de beneficios y afecta de manera directa a la población más vulnerable del país, afiliada al régimen subsidiado. Por ello, ordenó equiparar la prima pura de la UPC al 95 %, mientras no se demuestre técnicamente la suficiencia de los recursos asignados.

Le puede interesar: Cinco funcionarios de Aerocivil enfrentan juicio por acceso ilegal a la torre de control de El Dorado

Impacto financiero

El Ministerio de Salud calificó la decisión como “histórica”, al considerar que corrige la desmejora registrada durante el periodo 2018–2022 y representa un aumento significativo de los recursos públicos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“De acuerdo con la cartera, esta equiparación contribuirá a fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema y a garantizar un acceso más equitativo a los servicios de salud para millones de colombianos”, señaló.

La medida fue recomendada de manera unánime por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, durante su Sesión Extraordinaria n.º 51, realizada el 15 de diciembre de 2025.

Recursos

La resolución también establece que el Ministerio de Salud, junto con la Adres, deberá realizar los cálculos de los distintos escenarios financieros derivados del incremento de la UPC del régimen subsidiado.

Con base en dichos cálculos, la cartera solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos adicionales necesarios, entidad que, según la Corte Constitucional, está obligada a garantizar su disponibilidad y giro oportuno.

El nuevo valor de la UPC subsidiada equiparada será incorporado en el acto administrativo que fije la UPC para la vigencia 2026, discriminado por sexo, grupo etario, zonas especiales de dispersión geográfica, EPS indígenas y territorios con condiciones diferenciales.

“Con esta decisión, el Gobierno busca avanzar en la eliminación de desigualdades estructurales del sistema de salud y atender de manera directa los reiterados llamados de la Corte Constitucional para asegurar una

Fuente: Sistema Integrado de Información