Lluvias en Medellín dejan viviendas inundadas y pérdida de enseres

Los organismos de socorro reportaron varias emergencias en la ciudad de Medellín, debido a las fuertes precipitaciones que sacudieron a la ciudad en las últimas horas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reportó la inundación de tres viviendas en el corregimiento Altavista, donde un vehículo furgón quedó atrapado cuando su conductor intentó cruzar una quebrada.

Le puede interesar: Policía implicado en robo a joyería es enviado a prisión tras muerte de otro uniformado

A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que “en ambos casos no se registran lesionados. Se presenta además un movimiento en masa y afectación en el acueducto Buga. Nuestro equipo técnico @AlcaldiadeMed del @dagrdmedellin evalúa las condiciones del terreno y las posibles repercusiones”.

Varias viviendas afectadas por las lluvias en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez reportó otras diez viviendas inundadas en el sector Betania, comuna 13 de Medellín. Allí, también se registró la caída de un muro en una de las viviendas, por lo que fue necesario activar un equipo técnico del Dagrd.

Por su parte, Carlos Quintero, director del Dagrd, hizo un balance de la situación, indicando que tres inmuebles de la comuna 13 presentaron una pérdida total de sus enseres, luego del desbordamiento de la quebrada Ana Díaz. Por fortuna, no reportaron muertos o lesionados a pesar de las fuertes lluvias.

Le puede interesar: Capturan a presunto líder de disidencias señalado de 13 homicidios en el Tolima

"Igualmente, se presentó además un movimiento en masa y la afectación en el acueducto Buga. Nuestro equipo técnico @AlcaldiadeMed del @dagrdmedellin evalúa las condiciones del terreno y las posibles repercusiones", manifestó el alcalde.

Finalmente, continúa la valoración de 10 viviendas afectadas por inundación y flujo de lodos en el sector de Betania. La Comisión Social fue activada para la atención a las familias afectadas por la emergencia.