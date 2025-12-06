Con una 'velatón', familiares de colombianos presos en Venezuela finalizaron protesta en frontera

Luego de una jornada de cierres y bloqueos sobre el puente internacional Simón Bolívar por parte de los familiares de colombianos presos en cárceles de Venezuela, terminó la protesta con una 'velatón' y pidiendo por la salud y la pronta liberación de sus familiares, muchos de ellos detenidos desde hace más de cinco años por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Estas personas realizaron un cierre total del paso por el puente internacional Simón Bolívar desde este viernes 5 de diciembre a las 6 a.m., exigiendo la liberación de por lo menos 24 connacionales que están detenidos sin ningún proceso ni juicio por parte de las autoridades del vecino país.

Fuente: Sistema Integrado de Información