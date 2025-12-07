Festival de Luces en Villa de Leyva 2025: así se ilumina el pueblo más mágico de Boyacá

Villa de Leyva se ilumina una vez más con su tradicional Festival de Luces

Villa de Leyva celebra su Festival de Luces con show de pirotecnia, conciertos, faroles y una agenda cultural para toda la familia.

Foto: Freepick

Cada diciembre, el histórico pueblo de Villa de Leyva se transforma en un escenario mágico: sus calles empedradas, casas coloniales y la amplia plaza principal se llenan de faroles, luces, música y tradición. El Festival de Luces vuelve a convocar a turistas y familias para vivir unas noches inolvidables en el marco de las fiestas de diciembre. Si estás pensando en un plan navideño diferente alejado del ritmo de las grandes ciudades, este festival es una apuesta segura.

