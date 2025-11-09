Con normalidad avanza la jornada electoral en Villeta (Cundinamarca), donde se desarrolla la elección atípica de alcalde. Desde las 8:00 de la mañana, todos los puestos de votación abrieron sus puertas para que los ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto.

Un total de 25.202 personas están registradas para participar en esta elección, de las cuales 12.496 son mujeres y 12.706 son hombres. Los votantes podrán acercarse a los puntos designados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de la organización y desarrollo del proceso.

Le puede interesar: Choque político entre Petro y el Valle por el Tren de Cercanías

Se instalaron 10 puestos de votación en todo el municipio, distribuidos entre cinco en la cabecera municipal, uno en el centro carcelario y cuatro en los corregimientos. En total, se dispusieron 70 mesas de votación para recibir a los ciudadanos durante la jornada.

En los tres puntos de votación más grandes —Escuela La Valencia, Sena y Concentración Urbana Policarpa Salavarrieta— se implementa un sistema de autenticación biométrica con el fin de validar la identidad de los votantes y garantizar la transparencia del proceso.

Un grupo de 511 jurados de votación participa en la jornada. De ellos, 420 son titulares y 91 remanentes, quienes fueron previamente capacitados para cumplir sus funciones durante el desarrollo de la elección.

Su labor incluye verificar la identidad de los electores, diligenciar los formularios correspondientes y realizar el conteo de votos al cierre de la jornada.

La Registraduría Nacional indicó que toda la infraestructura electoral se encuentra en funcionamiento, y los puestos fueron instalados de acuerdo con los protocolos establecidos para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

Más noticias: Petro se reunió con familia de hombre muerto en ataque de EE. UU. contra lancha

Los ciudadanos pueden consultar su puesto y mesa de votación a través del sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se habilitó la opción “Elección alcalde Villeta, Cundinamarca” y el botón “Consulta tu lugar de votación”.

De esta manera, la comunidad de Villeta participa este domingo en un proceso electoral extraordinario, con la expectativa de definir quién ocupará la Alcaldía del municipio tras la convocatoria a elección atípica decretada para este 9 de noviembre de 2025.

Fuente: Sistema Integrado de Información