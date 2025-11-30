Desde las primeras horas de este sábado 29 de noviembre, a través de la red de monitoreo volcánico, se ha registrado un incremento notorio en la actividad del volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos, caracterizado por aumentos en la ocurrencia y energía de sismos asociados con la dinámica de fluidos al interior del volcán.

Lo anterior, relacionado con la emisión de gases y cenizas a la atmósfera a través del cráter volcán Puracé, con varias columnas que se han mantenido por encima de los 1.000 m con dispersión al noroccidente del edificio volcánico.

Le puede interesar:DNI asegura que la cooperación con agencias de EE.UU. sigue intacta pese a la crisis política

Esta sismicidad continúa localizada a niveles superficiales debajo del cráter del Puracé, evidenciando una inestabilidad en la dinámica de este sistema volcánico.

El Servicio Geológico Colombiano, en su boletín extraordinario, indica que mientras se mantiene el estado de alerta Naranja es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

Para realizar el cambio a estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.

Lea además:Aclarado el caso en Cali–Jamundí: no fue secuestro, sino atentado contra un conductor

Además, se recomienda a la comunidad en general no acercarse a la zona del cráter, ya que, con el nivel de actividad actual de la cadena volcánica, se corre un gran riesgo de ser afectado por gases o emisiones de ceniza que puedan ocurrir de forma repentina.

Fuente: Sistema Integrado de Información