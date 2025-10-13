El presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, Oweimar Bedoya, confirmó la expulsión del equipo América de Cali en la categoría Sub 17 del Torneo Las Américas 2025, luego de una agresión contra la terna arbitral.

Explicó que una vez concluyó el encuentro entre Academia Alemana de Popayán y el equipo escarlata, varios padres de familia, jugadores y personal directivo de la institución se enfrentaron en un acto violento suscitado contra uno de los árbitros encargados de conducir el compromiso.

"Desde el domingo, América quedó por fuera del evento, además de que perdió el partido que era de eliminación directa. Por tal razón vamos a proceder para que este hecho no se quede sin identificar a los responsables, no se trata de que terminó el partido, pasó el problema y se acabó con la sanción", detalló el dirigente deportivo.

Resaltó que el incidente ha sido puesto en conocimiento de la Comisión Disciplinaria de la Liga Vallecaucana de Fútbol con el objetivo de proceder a nivel reglamentario, jurídico y disciplinario según el reglamento del torneo y el código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Fútbol.

"Acudimos ante esta instancia para proceder e iniciar con las investigaciones dentro del debido proceso y así continuar con la sanción disciplinaria que merecen estas personas que no le hacen bien al fútbol", expresó Oweimar Bedoya.

Hizo énfasis en que esta instancia posee las competencias necesarias para sancionar a los deportistas, oficiales y demás miembros del cuerpo técnico, quienes hayan integrado la acción violenta y de esa manera actuar según sea dispuesto por los integrantes de la Comisión Disciplinaria.

"Llevábamos 429 partidos en paz, hasta que llegó este último de los 433 partidos que teníamos programados. Esta semana nos encontramos en la fase final del campeonato y vemos que un partido como el ocurrido este domingo nos enlodó el evento", señaló.

Bedoya mencionó que el torneo se había desarrollado sin contratiempos. "Esto había tenido muy buenos resultados para decenas de clubes, no solo del Valle del Cauca, sino a nivel nacional e internacional", afirmó.

En cuanto al estado de salud del árbitro, el Presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, hizo énfasis en que el hombre oriundo del municipio de Zarzal tuvo varias heridas en su cuerpo y requirió atención médica.

"Lastimosamente, el árbitro que estaba conduciendo el partido tuvo que ser internado durante unas horas en el Hospital de Jamundí para su revisión médica debido a unos problemas respiratorios", manifestó Oweimar Bedoya.

En sus declaraciones a La FM envió su solidaridad a la Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol, Fútbol Sala y Fútbol Playa.

"Nos solidarizamos con la Asociación de Árbitros porque nosotros no hacemos un evento para que se generen este tipo de violencias, se trata de un espacio para brindarle oportunidades a deportistas de la región con el propósito de impulsar sus sueños y proyectos de vida alrededor del fútbol", aseveró.

Oweimar Bedoya indicó que el objetivo de torneos como el de Las Américas deben servir como inspiración para decenas de jóvenes quienes aspiran a convertirse en los protagonistas de los principales equipos de fútbol nacionales e internacionales.

"El Torneo de la Américas es para brindarle oportunidades a muchos deportistas de la región para que puedan impulsar sus sueños y no ser participes de la violencia que se vio tras el partido", dijo.

Fuente: Sistema Integrado de Información - Jorge Alejandro Escobar Banderas