El presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta de X sobre la incautación de 2,7 toneladas de cocaína que, según afirmó, se dirigían hacia Costa Rica por el océano Pacífico. Además, señaló que cinco ciudadanos colombianos fueron capturados durante la operación.

"Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano Pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana. Cinco colombianos capturados y vivos", escribió el mandatario.

Lea también:Petro evalúa demandar a Estados Unidos por “quebrantamiento de inmunidad” en la ONU, tras retiro de su visa

Sin embargo, un día después, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, salió al paso de esas afirmaciones y aclaró varios puntos sobre el operativo antidrogas, atribuyéndolo a una acción conjunta entre el Servicio Nacional de Guardacostas costarricense y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

"En mi condición de ministro de Seguridad me toca rectificar lo dicho por el presidente de Colombia, el señor Petro. Primero, la lancha no iba para Costa Rica, la lancha con droga fue detenida en aguas costarricenses por parte del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica en una operación conjunta con la DEA. Importante señalar este elemento de cooperación internacional", explicó Zamora en una declaración enviada por su oficina de prensa a la Agencia EFE.

Además, el funcionario costarricense desmintió tanto la cantidad de droga incautada como las nacionalidades de los detenidos.

"La lancha fue encontrada con 2 toneladas 371 kilogramos de cocaína no con 2 toneladas 700 kilogramos como lo señaló el señor Petro", puntualizó.

Y añadió: "Tercera corrección, no fueron cinco ciudadanos colombianos detenidos en esta operación contra el narcotráfico, fueron dos colombianos y tres costarricenses. Por lo tanto, hago estas tres rectificaciones en razón del comunicado hecho por Petro, sobre esta captura de una lancha con droga procedente de Colombia detenida a la altura del mar Pacífico costarricense".

Le puede interesar:Petro cuestiona Nobel de Paz a María Corina Machado por carta en la que le pidió ayuda a Benjamín Netanyahu

En los últimos años Costa Rica se ha convertido en un importante centro para el almacenamiento y exportación de cocaína a destinos como Europa y Norteamérica, según han reconocido las propias autoridades locales.

Fuente: Sistema Integrado de Información