Las autoridades indicaron que nueve personas fueron capturadas y judicializadas por la presunta captación de mujeres en condición de vulnerabilidad para ser explotadas en Europa.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en actividades investigativas desplegadas por en articulación con Europol y otras autoridades europeas, pusieron al descubierto la manera en la que operaba esta red que convencía a mujeres para viajar a países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania para explotarlas sexualmente.

Lea también: “No eran carros del reinado ni patrocinadores”: alcalde de Girardot tras muerte de una mujer

Según el informe, las víctimas recibían ayuda para tramitar los documentos para salir del país, les proporcionaban tiquetes aéreos y dinero para cubrir los gastos del viaje.

Posteriormente y cuando llegaban a su destino, los señalados integrantes de la organización ilegal les arrebataban los pasaportes, las obligaban a trasladarse a diferentes ciudades para ejercer actividades de tipo sexual y así pagar los recursos que le facilitaban, garantizarles alimentación y hospedaje, y cumplir con multas que ascendían a 3.000 y 4.000 euros.

En este mismo informe, reseña la Fiscalía que las mujeres denunciaron haber sido sometidas a maltratos físicos y psicológicos, además de estar incomunicadas y amenazadas para que no reportaran lo sucedido.

Las personas capturadas son Lukas Giraldo Betancur, Óscar Arbey Ospina Ocampo, Mario Augusto Giraldo Hernández, Natalia Jaramillo Holguín, María Camila Correa Muñoz, María Paulina Restrepo Benítez, Diana Jaidivy Hernández Álvarez, Michell Dahiana Gaviria Ramírez y Grecia Alejandra Duarte Guzmán.

Se pudo conocer que Giraldo Betancur sería el cabecilla de la red y el encargado de financiar la obtención de pasaportes, visas, tiquetes y hoteles para las víctimas.

Adicionalmente, La Fiscalía le atribuye aprovechar su doble nacionalidad y residencia en Europa para realizar cartas de invitación a las mujeres y facilitar su ingreso a Malta y Croacia.

Lea también: Incertidumbre en Gaza por la implementación del acuerdo de paz

Por otra parte, la Fiscalía indicó que Natalia Jaramillo Holguín es señalada de utiliza una agencia de viajes en Pereira (Risaralda) para proveer de tiquetes a las víctimas. Los demás involucrados habrían cumplido otros roles relacionados con el contacto de las jóvenes, la logística y otros requerimientos para que agilizar los viajes.

Un juez de control de garantías les imputó los delitos de concierto para delinquir, trata de personas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Fuente: Sistema Integrado de Información